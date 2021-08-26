الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توفير 50 فريقًا لتقديم لقاح كورونا للمواطنين فى البحيرة

الحملة
الحملة

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن جهود عملية تطعيم ومكافحة فيروس كورونا تتم بصفة مستمرة لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات، وتوفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين ووقاية وحماية المواطنين من الإصابة بكوفيد-19.

وأكد محافظ البحيرة أن أعمال تطعيم العاملين والمواطنين المتقدمين لتلقى اللقاح تتم بشكل منتظم وفى جميع المحاور، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ حملة للتطعيم بالديوان العام للمحافظة وكذا تطعيم العاملين بإدارة كوم حمادة التعليمية ومدارسها ومجلس المدينة والإدارة الصحية والوحدة المحلية بالمحمودية والوحدة المحلية لقرية معنيا بإيتاي البارود والعاملين بالإدارة التعليمية بمركز بدر ومجلس مدينة أبوحمص وكفر الدوار، لافتا إلى أنه يتم تطعيم جميع العاملين بالوحدات المحلية والمصانع والشركات والمديريات والمواطنين المتقدمين بمراكز ومدن المحافظة.

كما أكد أنه تم حتى الآن توفير 50 فريقا “ثابت ومتحرك”، وجار زيادة تلك الفرق لتقديم اللقاح للمواطنين المترددين فى أسرع وقت ومنع حدوث أى تزاحم، مشددا على التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة تنظيم عملية تقديم التطعيمات للفئات المستهدفة خلال تلك الفترة، والتأكيد على ضرورة تلقي الجميع للقاح والتقدم عبر الرابط التالى؛ للحصول على اللقاح https://www.egcovac.mohp.gov.eg مع التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير اللقاح والفرق اللازمة لتطعيم المواطنين ضد الفيروس، والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، لسلامة وصحة الجميع.

كما قدم المحافظ الشكر للطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة علي الجهود المبذولة في عملية التطعيم ومكافحة فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه بعد انتهاء أعمال لجنة وزارة الصحة والسكان، والانتهاء من تطعيم جميع العاملين لن يتم السماح بدخول أى موظف لم يحصل على التطعيم ووجود الشهادة الخاصة بذلك.

وناشد مواطنى المحافظة بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والالتزام بقرارات الدولة الصادرة فى هذا الشأن تجنباً للإصابة بالعدوى.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة الحالية لسرعة الانتهاء من تلقى جميع العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعات والمصانع والهيئات التابعة للقاح كورونا.

البحيرة وزارة الصحة جميع المحاور محافظ البحيرة فيروس كوم حمادة فيروس كورونا كفر الدوار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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