الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة 79 من العاملين بالمنشآت الحكومية والصحية للتحقيق بمحافظة البحيرة

الحملة
الحملة

شدد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 

كما نفذت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة  بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة أمس أسفرت عن إحالة 21 من العاملين بالمنشآت الحكومية والصحية بشبرا خيت للتحقيق  لتركهم العمل وتغيبهم بدون سند قانوني، و58 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتركهم العمل وتغيبهم بدون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت  بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على الوحدات الصحية بقرى منجوج ومحلصتا والدفراوي  أسفرت عن إحالة 33 من العاملين  للتحقيق  لتركهم العمل وتغيبهم بدون سند قانوني وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البحيرة مباحث التموين تحقيق محافظ البحيرة مديرية الصحة اللواء هشام آمنة المصالح الحكومية

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وائل لطفي

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