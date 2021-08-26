اليوم.. آخر موعد للتسجيل فى اختبارات القدرات بجامعة الأزهر

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن اليوم الخميس 26 أغسطس هو آخر يوم للتسجيل في اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك.

وأوضح المركز الإعلامي أنه على الطلاب التقدم للكليات التى سجلوا فيها للاختبار حتى يوم الخميس القادم الموافق 2 سبتمبر، ولن تجرى بعد ذلك أية اختبارات قبول للمتقدمين.

وأضاف المركز الإعلامي أنه على الراغبين سرعة سداد الرسوم المقررة عن طريق خدمة فورى، والتوجه إلى مقار الكليات، لافتًا إلى أن اختبارات كلية التربية الرياضية تبدأ فى السادسة صباحًا، وعلى الطلاب مراعاة ذلك، كما نوَّه المركز الإعلامي بجامعة الأزهر بأن اختبارات القدرات هذا العام تتم قبل التقدم لتنسيق الكليات، وشدد أنه يجب على الطلاب مراعاة ذلك.

وأوضح الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس الجامعة، أن الطلاب الذين أنهوا اختبارات الثانوية والراغبين في الالتحاق بالكليات التالية عليهم التسجيل على الرابط أعلاه، علمًا بأن الرقم السري هو كود التنسيق الموجود باستمارة نجاح الطالب، يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات على الموقع وذلك باستخدام رقمه القومي ورقم الجلوس الخاص به.

يتأكد الطالب من أنه قام بتسديد رسوم الاختبار حتى يتمكن من إتمام عملية التسجيل، وفى حالة عدم سداد المصروفات الدراسية يتوجه إلى أقرب ماكينة فورى ويقوم بتسديد المصروفات.

وتظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة لها.

يقوم الطالب باختيار نوع الاختبار والكلية وسيظهر له موعد التوجه للكلية.

عقب الانتهاء من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها ومواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات، ويتوجه للمكان المذكور في الإيصال في الموعد المحدد على أن يكون معه الرقم القومي وصورة منه، رقم الجلوس (في الثانوية الأزهرية) وصورة منه في كل اختبار يرغب في أدائه، وعدد 3 صور شخصية، مشيرًا إلى أن الكليات التي تعقد اختبارات القدرات للقبول بها تشمل:

1. كليات الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف (تخصص رياض الأطفال).

2. كلية اللغات والترجمة.

3. كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، وبنات بالخانكة.

4. كليات التربية (تخصص عام (علمي / أدبي) – المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم – الخدمة الاجتماعية – التربية الفنية – التربية الخاصة (علمي / أدبي) – رياض الأطفال – التعليم الأساسي "الحلقة الأولى" (علمي / أدبي).

5. كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.

6. كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.