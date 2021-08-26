روسيا تتلقى طلبات جديدة من دول مجاورة لأفغانستان للحصول على أسلحة

قال المدير العام لشركة "روس أبورون إكسبورت" الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة، ألكسندر ميخييف، إن الشركة تلقت طلبات جديدة من دول آسيا الوسطى المجاورة لأفغانستان لشراء مروحيات وأسلحة خفيفة وأنظمة لأمن الحدود.

وقال ميخييف في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس، خلال منتدى "جيش – 2021" (آرميا-2021): "نعمل بالفعل على تلبية عدد من الطلبات، التي تقدمت بها دول منطقة آسيا الوسطى، لتزويدها بمروحيات روسية وأسلحة خفيفة وأنظمة حديثة فعالة للغاية لضمان أمن الحدود".

وأضاف: أن شركة "روس أبورون إكسبورت" على استعداد لمساعدة شركاء روسيا في آسيا الوسطى فيما يتعلق بالرد بشكل مناسب على التهديدات الناشئة وتزويدها بالأسلحة والمعدات العسكرية المطلوبة لضمان حماية السكان وسيادتها واستقلالها.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريبًا، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابول، أملاً في مغادرة البلاد هربًا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجومًا واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصًا الأمريكية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابول.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، الأحد الماضي، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.