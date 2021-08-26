تفاصيل الدراسة وكيفية الالتحاق بالمعهد العالي للعلوم الصحية بشربين

قال الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة الجمعية والمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين، إنه تم إنشاء وتجهيز المعهد وفق أحدث التجهيزات العالمية لإعداد الخريجين القادرين على استيعاب التطورات التقنية في مجال الصحة لخدمة المنظومة الصحية المصرية في مختلف تخصصاتها، تمهيداً لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسى الجديد.

وقال إن الدراسة تنقسم إلى 3 شعب هي شعبة المختبرات الطبية "المعامل"، شعبة الأشعة والتصوير الطبي "الأشعة" ، شعبة صيانة الأجهزة الطبية.

وأضاف شيحة أن خريجى المعهد سيحصلون على درجة الدبلوم الفني الصحي في إحدى الشعب الدراسية التي يدرسها الطالب بالمعهد، ومدة الدراسة به عامين أكاديميين بالإضافة إلى الفترة التدريبية الاجبارية "الامتياز" لمدة ستة أشهر، ودرجة الدبلوم الفني التخصصي في إحدى الشعب التي يدرسها الطالب بالمعهد، ومدة الدراسة عامين أكاديميين.

ويتم معادلة شهادتي الدبلوم الفنى الصحى والدبلوم الفني التخصصي بدرجة البكالوريوس التقني التكنولوجي المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور جمال شيحة، إن التقدم للالتحاق بالمعهد عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات طبقاً للقواعد والنظم التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات ، على أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم للالتحاق بشعبتي المختبرات الطبية، الأشعة والتصوير الطبي أو شعبة علمي رياضة للالتحاق بشعبة صيانة الأجهزة الطبية ، ويجوز للطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية الصناعية الالتحاق بشعبة صيانة الأجهزة الطبية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى،العالى، قد أصدر قرارًا بالموافقة علي إنشاء المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين والتابع لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية .

وقال الوزير أن الدراسة بالمعهد تبدأ اعتبارا من العام الدراسي الجديد وتطبيق الخطط والمناهج الدراسية المعتمدة من لجنة قطاع معاهد العلوم الصحية التطبيقية .