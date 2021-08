أسرار أشهر أزياء الأميرة ديانا.. سر بدلاتها الوردية ومقاطعتها لـ«شانيل»

في عصر كان فيه المصممون المشهورون هم المهندسون الخفيون لأزياء النساء والرجال، كان حب ديانا للوردي لا مثيل له، فقد كان لونها المفضل، منذ أن ظهرت للحياة العامة، وفقا لمجلة "vogue" البريطانية.

أزياء ديانا باللون الوردي

في سن 22 عامًا، في جولة أستراليا، في أبريل 1983، كانت خزانة ملابس الأميرة باللون الوردي بالكامل، كانت بداية ديانا في الحياة الزوجية الملكية أمرًا صعبًا، لكنها لم تتخل عن خزانة ملابسها ذات الألوان الوردية.

كما كانت اختياراتها المتعلقة بالملابس في تلك الأيام الأولى بمثابة مؤشر للإنسانية، فقد كانت هناك قوة أنثوية نالت من خلالها إعجاب الكثيرين، من جميع أنحاء العالم.

وفي أوقات مختلفة، أطلت الأميرة ديانا، بلونها الوردي المفضل، حيث عبرت عن مشاعر الفرح والصمود والثقة بالنفس المتزايدة، فى أزيائها، ومن أشهر أزيائها بدلة من فيرساتشي مزدوجة الصدر ذات أكمام، وذلك فى ربيع عام 1995، والذي لا يزال حتى يومنا رائعا.



مقاطعة دار "شانيل"

كانت للأميرة ديانا، مواقف صارمة عند ارتداء بعض ملابسها التى تعبر عنها، أبرز تلك المواقف هى مقاطعتها لدار أزياء شهيرة، فبعد انفصالها عن الأمير تشارلز ، ظلت ديانا سنوات وهى مقاطعة لعلامة شانيل، حتى عادت لارتداء أزياء شانيل مرة أخرى بعد الانتهاء من طلاقها في عام 1996، حيث كان يذكرها شعار دار الأزياء، بالأحرف الأولى لتشارلز وحبيبته كاميلا.

فيذكر المصمم جيسون برونسون لمجلة، هاربر بازار فى نسختها الأسترالية، خلال عمله مع ديانا خلال زيارتها الأخيرة لأستراليا لحضور حدث خيري في عام 1996، أنها توقفت عن ارتداء ازياء العلامة لأن شعارها "CC" المتشابك يذكرها بتشارلز وكاميلا ، حيث رفضت ارتداء زوج من أحذية شانيل، وحينها اقترح عليها المصمم، ارتداء أحذية فيرساتشيVersace، فوافقت.



الحذاء ذو الكعب المنخفض

ظلت تصاميم أحذية ديانا، موضع اهتماما كبيرا أيضا من قبل كثيرين، حتى حذاء زفافها على الأمير تشارلز، فقد تك تصميمه بتوقيع المصمم الشهير كلايف شيلتون، حيق كشف كاتب السيرة الملكية والمؤرخ روبرت لاسي، فى أحدث كتبه، عن تصميم كعب حذاء ديانا منخفضا قليلا، لأنها كانت بنفس طول زوجها، وكشف الكتاب الذي حمل عنوان Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult، سر الحذاء الذي ارتدته الأميرة ديانا في يوم زفافها، حيث سرد الكتاب: "تم تطريز حذاء زفافها الحريري ب 542 قطعة من الترتر و 132 فص من اللؤلؤة، مضيفا: "صنع بكعب منخفض بشكل متعمد حتى لا تظهر ديانا أطول من العريس، إذ أنها كانت بنفس طول تشارلز ".