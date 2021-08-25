الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة نائب محافظ المنيا بفيروس كورونا

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

أصيب الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا بفيروس كورونا المستجد حيث قام نائب المحافظ بعزل نفسه في الوقت الذي أعلن فيه ديوان عام المحافظة استقرار الحالة الصحية لنائب المحافظ.

أعرب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم عن خالص دعواته بالشفاء العاجل لنائبه الدكتور محمد أبوزيد، عقب إصابته، بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن حالته مستقرة ويتماثل للشفاء، مناشدا جميع المواطنين ضرورة تلقي لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم، مع تكثيف الحملات على مواقف الأجرة ووسائل النقل العام، وعدم السماح بتحرك أي وسيلة من وسائل المواصلات إلا بعد التأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامات الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة الى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وأكد المحافظ أنه تم التوسع في توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، من خلال منافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها، مؤكداً أنه تم تخصيص 17 مركزا ثابتا، وهي مخصصة لجميع المواطنين، وكذلك 30 فريقا متحركا منهم 2 على كورنيش النيل، بشرط التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، كما تم تخصيص 6 مراكز لتلقي لقاح كورونا "للمسافرين" فقط.

وكان المحافظ، قد تفقد سير العمل، بالمركز الإقليمي للدم، حيث تابع إجراءات تلقي لقاح كورونا بالمركز، وكذلك فعاليات المشروع القومى لتجميع البلازما، والذي يعتبر الأول على شمال الصعيد ضمن 6 مراكز تم اختيارها لتجميع البلازما على مستوى الجمهورية، بطاقة 14 جهاز لفصل وتجميع البلازما، والذي سيساعد في إنقاذ العديد من حياة المرضى ، حيث وجه المحافظ بتكثيف التوعية بالمشروع وأهميته بالمراكز المختلفة.

كما تابع محافظ المنيا تلقي لقاح كورونا بالمركز الطبي الغربي بمدينة المنيا ومستشفى التأمين الصحي، حيث وجه وكيل وزارة الصحة بتنظيم العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين.

المنيا إصابة نائب المحافظ فيروس كورونا الدكتور محمد أبو زيد أسامة القاضي

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وائل لطفي

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