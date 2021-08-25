حكايات مصور سينما.. مفاجأة سعيد شيمى فى معرض الكتاب المقبل

تعاقد الكاتب ومدير التصوير الشهير سعيد شيمي على كتابين مع دار الهالة للنشر والتوزيع عبارة عن جزأين تحت عنوان "حكايات مصور سينما.. الغريب والخفي في عمل الأفلام".

وقال سعيد شيمي، لـ"الدستور": "عملت لمدة 50 عامًا في السينما المصرية، مصورًا تسجيليًا وروائيًا وعملت مع العديد من المخرجين منهم 40 مخرجًا روائيًا وأكثر من 30 مخرجًا تسجيليًا، وهناك الكثير من الحكايات التي تحدث خلف الكاميرا، وهذه الحكايات لا يعرفها أحد، وهي في نفس الوقت طريفة وظريفة وتشرح في نفس الوقت كيف أننا نقوم بعمل شاق لكي نسعد الناس".

وتابع "الكتاب أسميته حكايات مصور سينما.. الغريب والخفي في عمل الأفلام، وكل كتاب به 35 حكاية طريفة، وكل حكاية بصورها الخاصة بها، ولا توجد حكاية إلا بصورها.

وأكد أن الكتاب يشرح الكثير من الأشياء التي تحدث أثناء التصوير وهي غريبة وطريفة وشرح كيفية توصلنا لحلها من الظروف لأنني أيضًا أشرح أنني أقوم بالتصوير خارج مصر في كندا وأوروبا وغيرها، ولأن المشاهد لا يعرف كواليس هذه الأشياء فقمت بسرد هذه الحكايات.

أما عن سعيد شيمي فهو محمد سعيد شيمى أحمد سعيد شيمى واسم الشهرة سعيد شيمى مصور سينمائي ومصور تحت الماء ومحاضر ومدرس للتصوير مواليد القاهرة حى عابدين 23/3/1943 تنتمى عائلته لمحافظة المنيا.

بدأ هاويًا في تذوق الأفلام وتصويرها بكاميرا 8 ميللى في الستينيات وانضم لجمعية الفيلم بالقاهرة، درس بكلية الآداب جامعة القاهرة (قسم تاريخ) لمدة ثلاث سنوات، تخرج من المعهد العالى للسينما عام 1971 قسم ( تصوير سينمائي ) بتقدير جيد جدًا، حصل على دبلوم متخصص في التصوير الفوتوغرافى من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1969، حصل على 3 دبلومات دولية (c.m.a.s) في الغوص تحت الماء (مرتبة ثلاث نجوم) وأول من صور سينمائيًا في الأعماق في مصر، اشترك كمصور متطوع في تصوير أحداث حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر ، اختير عضوًا ورئيسًا في لجان التحكيم السينمائية في عدة مهرجانات دولية ومحلية، عضوًا بلجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، عضوًا باتحاد السينمائيين التسجيليين المصريين، صور أفلامًا متعددة خارج مصر في فرنسا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - قبرص - إيطاليا - كندا - لبنان - العراق - الأردن - تونس - الإمارات العربية المتحدة، يقوم بتدريس مادة التصوير السينمائي والتليفزيونى في عدد من الكليات والمعاهد في مصر والدول العربية.

وصدر لشيمي العديد من الكتب منها أفلامي مع عاطف الطيب، الإدراك والمتعة في الصورة السينمائية، التصوير السينمائي تحت الماء، مصري للنخاع خطابات سعيد شيمي ومحمد خان في ثلاثة أجزاء، الخدع والمؤثرات الخاصة في الفيلم المصري، وغيرها.