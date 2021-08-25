بينهم 7 أطفال.. إصابة 10 إثر انقلاب سيارة فى البحيرة

أصيب 10 أشخاص بينهم 7 أطفال، اليوم الأربعاء، بكسور وجروح متفرقة بالجسم إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز إيتاى البارود في البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة تمناية بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية أمام قرية كفر مساعد اتجاه القاهرة ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة إيتاى البارود إصابة كل من: عبدالله عمر عبدالحكيم خضر ٧ سنوات مقيم الغربية بكدمات متفرقة بالجسم، وآية محمد عيد شعيشع ٢٧ سنة مقيمة الغربية بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عمر خضر، سنة بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود عبدالحكيم خضر، سنتين، كدمات باشتباه مابعد الارتجاج، ونورا عبد الجواد خضر ٣٢ سنة الغربية باشتباه كسر بالذراع اليمنى، وحنين محمد خضر ١٢ سنة مقيمة الغربية بجرح قطعى بالذراع اليمنى، وعلياء عمر خضر ٥ سنوات جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وعمر محمد خضر ٣٥ سنة مقيم الغربية بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عبدالحكيم خضر ١٢ سنة مقيم الغربية بجرح قطعى بالذراع اليمنى، وريناد عبدالحكيم خضر ٥ سنوات بكدمات متفرقه بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود للعلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.