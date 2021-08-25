الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نبيل شعيل يودع صيف 2021 بميني ألبوم «يقولون»

شعيل
شعيل

أطلق النجم الكويتي نبيل شعيل ميني ألبوم جديد بعنوان "يقولون"، من إنتاج وتوزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

يتكون "الميني ألبوم" من ثلاثة أغاني، هي: "يقولون" من الحان ميثم علاء الدين وكلمات احمد الصانع، وتقول كلماتها: 
يقولون، راح ونساك
وعايش بلاك 
وأنا ميت عليك 
يقولون، حبنا انتهى
وقلبي لهى 
وانا قلبي يبيك
اسمع كلام الناس واعبره
ولا مره حس قلبي بالحسره
لكن غيابك غير الفكره 
هالمره ما هي مثل كل مره
راح انسى حبك
والذنب ذنبك 
غيري بقربك
والكل يدرون

أما الأغنية الثانية، عنوانها "أسوأ أيامي" من كلمات وألحان علي بو غيث". وتقول كلماتها:
علمتني الدنيا وتعلمت من 
أسوأ أيامي وصدمات الزمن
ان اقرب شخص ممكن يخذلك 
وان كل غلطه بهالوقت بثمن
وان هالعالم تعاني من مرض
اسمه ما احبك اذا مالي غرض
ودام مصلحتي معاك ابقى معاك
اما حب لله في لله انقرض

أيضا في الألبوم كتب أحمد الصانع أغنية "انا اتحراك" من ألحان عبدالله الجاسم، ويقول مطلعها: 
تجيني من هنا ياللي بعيد .. هناك انا اتحراك
تغافلني وتسألني متى القاك 
تفرح عيني في شوفك 
وتكسر حاجز ظروفك
وتاكد لو ابي انسى 
عجزت انساك 
انا ساهي
انا مشغول في حبي لك.. ولاهي انا ما بيك
ابد ما راح تسمعها من شفاهي 
انا راضي معاك اشقى 
ومهما طالت الفرقا 
حبيبي محبتك تبقى مثل ماهي 

الخليج شخص روتانا الاستماع 2021 ألبوم جديد نبيل شعيل اجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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