الشرطة تشترى طلبات منزلية لسيدة مسنة فى القاهرة

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، لالتماس سيدة مسنة لمساعدتها فى شراء بعض احتياجاتها اليومية.

تلقت شرطة النجدة بالقاهرة طلب مساعدة حالة إنسانية بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم التقابل مع إحدى السيدات (ربة منزل "مسنة ") ، وقررت أنها تقيم بمفردها والتمست مساعدتها فى شراء بعض احتياجاتها اليومية، وتم توفير احتياجاتها، وتقديم الرعاية النفسية اللازمة لها.

من جانبها توجهت السيدة بالشكر لسرعة الاستجابة وتوفير احتياجاتها.