«الزراعة» تكشف عن فوائد الكرنب الأحمر فى الوقاية من الأمراض

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، فوائد الكرنب الأحمر الملفوف؛ نظرًا لاحتواء الملفوف الأحمر على نسب عالية من مضادات الأكسدة، حيث يساعد على تقوية القلب وحمايته من الجلطات والنوبات القلبية، كما أن تناوله بانتظام قد يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع وخفض فرص الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.

مكافحة السرطان

وأوضح تقرير للوزارة أن الكرنب الأحمر له دور فعال بشكل كبير في حماية الجسم من الإصابة بالسرطانات المختلفة وذلك لاحتوائه على مزيج مميز من مضادات الأكسدة.

تقوية المناعة

كما يساعد الاستهلاك المنتظم للملفوف الأحمر الغني بفيتامين ج ومضادات الأكسدة على تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قدرته على إنتاج كريات الدم البيضاء لمقاومة الأمراض المختلفة.

يتخلص من الوزن الزائد

كما يحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية مقابل كمية قليلة جدًا من السعرات الحرارية فإن تناول الملفوف الأحمر قد يساعد وبشكل كبير على خسارة الوزن، إذ تساعد الألياف المتواجدة فيه على تعزيز الشعور بالشبع لساعات أطول خلال النهار وبالتالي التقليل من رغبتك في تناول الطعام بشكل عام.

تقوية العظام

كما يحتوي الكرنب الأحمر على مزيج مثالي من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها العظام لتبقى قوية وخالية من الأمراض، مثل: فيتامين ك، وفيتامين ج، والكالسيوم، والمنجنيز، والزنك.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

أضاف التقرير أن الكرنب الأحمر يساعد بانتظام على تحسين صحة الجهاز الهضمي وذلك لاحتوائه على مواد غذائية تعمل على تقليل الالتهابات في أجزاء الجهاز الهضمي المختلفة.

علاج الامساك

كما يعمل الكرنب على تخفيف حدة أعراض بعض أمراض الجهاز الهضمي، مثل: التهاب القولون العصبي، ومرض كرون.

لذا يحرص الجميع على تناول الملفوف الأحمر للحصول على فوائده الهضمية العظيمة.

يحتوي الكرنب الأحمر على مزيج مثالي من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات التي تساعد على مقاومة علامات الشيخوخة الظاهرة على البشرة، وتحسين مظهر البشرة، وإعادة النضارة المفقودة منها.

تحسين صحة العيون

يتواجد فيتامين أ المهم لصحة العيون بنسب جيدة في الكرنب الأحمر، وتناول هذا النوع من الخضروات بانتظام بالتأكيد سوف يدعم عينيك ويعمل على حمايتهما من العديد من الأمراض

الزهايمر

كما قد تلعب مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها الملفوف الأحمر دورًا فعالًا في الحماية من مرض الزهايمر، كما أنها قد تساعد على التخفيف من الأعراض الظاهرة عند الإصابة بالزهايمر إذ أن للملفوف الأحمر تأثيرات إيجابية واضحة على الذاكرة.

- ويعتبر الكرنب الأحمر من الخضراوات المفيدة للحامل، حيث إنه يساعد على حماية الجنين وتكوين العظام لاحتوائه على الكالسيوم.

- يساعد على التقليل من نسبة الإصابة بفقر الدم للحامل، والذي يعد من الأمراض الشائعة أثناء الحمل.

- يقلل من الإصابة بالإمساك، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

- حماية الجنين من الإصابة بالتشوهات الخلقية، وهذا لاحتواء الكرنب الأحمر على حمض الفوليك.

- إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة للحفاظ على صحة الحامل والجنين.

- يقلل من فرص حدوث الإجهاض أثناء الحمل