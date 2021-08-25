مجدى الهوارى: مسرحية «ياما فى الجراب يا حاوى» مغامرة كبيرة

أكد المخرج مجدي الهواري أنه سعيد بتجربة مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، والتي انطلق عرضها أيام على مسرح الإسكندرية، لافتًا إلى أن العمل بمثابة مغامرة كبيرة لما فيها من أمور جديدة على الجمهور من حيث الشكل العام للعرض وكذلك فكرة العديد من الاستعراضات المقدمة خلاله.

وأشار الهواري لـ"الدستور"، إلى أنه سعيد للغاية بتجديد التعاون مع الفنان يحيى الفخراني، الذي يعد واحدا من أهم ممثلي المسرح في عالمنا العربي، على حد وصفه، لافتًا إلى أن العمل ملىء بالممثلين الجدد على خشبة المسرح مثل إياد نصار والشرنوبي وكذلك كارمن سليمان، وهو ما يعد مغامرة كبيرة.

وتابع الهواري قائلاً: "العمل يعد واحدا من الأعمال التي أغامر من خلالها في سوق الإنتاج، مثلما فعلت مرارًا وتكرارًا وهذه هي مهمة المنتج الذي يحاول الوصول لأشياء جديدة وذو قيمة وهو ما نحاول تقديمه في المسرحية" .

وأكد الهواري أنه قام بترشيح الفنان شريف الدسوقي، للمشاركة في مسرحيته الجديدة “ياما في الجراب يا حاوي”، مشيرًا إلى أنه أبلغ الفنان الكبير يحيى الفخراني بطل العرض بترشيح الدسوقي، والذي وافق على الفور على مشاركته في العمل، لافتا إلى أن الفخراني أصر على ذلك أيضا من أجل تحسين حالته الصحية والنفسية، وهو ما قابله الدسوقي بالموافقة الفورية.

وقال الهواري إن الدسوقي واحد من الممثلين المهمين الذين لديهم قوة كبيرة في العمل فهو شخص جيد للغاية ولديه حافز كبير للعودة بشكل قوي عبر المسرحية الجديدة، وهي الأسباب التي جعلتنا نوافق على مشاركته في العرض، وقد أثبت ذلك في البروفات فهذا الشخص مقاتل ولديه شغف حب العمل والتمثيل يسير في دمه.

واختتم، نسعى لعرض العمل في أكثر من محافظة داخل مصر ليكون متاحًا وسهل مشاهدته من الجميع،كما من المتوقع أن نسافر به لأكثر من دولة عربية لعرضه هناك، وجار الاتفاق على ذلك خلال الفترة المقبلة.