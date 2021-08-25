جوالة جامعة كفر الشيخ تفتتح نشاط مركز تدريب المهارات الكشفية

افتتحت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، نشاط مركز تدريب المهارات الكشفية تنفيذا لخطة النشاط الصيفي لجوالي الجامعة.

وتضمن البرنامج التدريبي لقاء تعارف مع جوالي الجامعة وبرنامج تدريبي عن تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية وأهدافها وكيفية تكوين عشيرة كشفيه وارشادية بالجامعة وتقاليد تحية العلم.

كما نفذت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب معسكر الخدمة العامة لإعداد وتجهيز وتطوير برجولة الجامعة بمعهد إعداد القادة بحلوان، يأتي ذلك ضمن برامج وخطة النشاط الصيفي للإداره تحت إشراف الدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وضم فريق العمل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة صفوت شلبي وحازم عياد وأمل عبد الرحمن وأحمد عبدالله.

وظهرت برجولة الجامعة بعد تطويرها من وفد الجامعة المشارك من الجوالين والجوالات بمظهر مشرف من إعداد وتجهيز وتشجير ولاقت استحسان وإشادة من قيادات مركز إعداد القادة بحلوان.

يأتي ذلك في إطار السعي الدائم والمستمر من إدارة الجامعة لتطوير مهارات الطلاب واستكمالا للدور التربوي في مختلف المجالات خصوصا نشاط الجواله والخدمة العامة والمعسكرات واستغلال طاقات الشباب واستثمارها.

ومؤخرا، افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، معرض الفنون التشكيلية لطلاب مركز الفنون "فنون تشكيلية" والذي تنظمه "إدارة النشاط الثقافي والفني" للموسم الثالث وذلك بمقر الادارة العامة لرعاية الشباب بمبنى الخدمات الطلابية.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة لتنمية كفاءة ومهارة الطلاب لإظهار مواهبهم وقدراتهم الفنية وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات المختلفة.

وأكد الدكتور "دسوقي" أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب.