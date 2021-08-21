إنشاء جامعتين وتوفير أراضٍ لمشروعات خدمية في كفرالشيخ

استعرض اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بحضور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوي السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي السكرتير العام المساعد، وإسلام طه معاون محافظ كفرالشيخ للاستثمار، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووكلاء الوزراء ورؤساء المدن، ومديري الإدارات بالديوان، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاجتماع الذي عقده الأسبوع قبل الماضي حول متابعة تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في محافظات الدلتا، ووجه بإعادة صياغة استغلال تلك الأصول والأراضي خدميًا وتنمويًا على أقصى قدر ممكن، مع التركيز على الاستخدامات المتعددة، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الحكم المحلي والمحافظات ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال محافظ كفرالشيخ إن الرئيس وجه وثمن باستخدام أراضي البحوث الزراعية غير المستغلة في نطاقها في إنشاء جامعة كفرالشيخ الأهلية والجامعة التكنولوجية، والتخصصات العلمية التي تقدمها جامعة كفرالشيخ، خاصةً التخصصات الحديثة التي تتفرد مثل كلية الثروة السمكية والمصائد، وكلية الذكاء الاصطناعي، وكلية علوم النانو تكنولوجي.

كما وجه بسرعة الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والتجهيزية مستشفى الطوارئ الجديد، ومبنى العيادات الخارجية ومستشفى الأورام، وتوفير كل الإمكانات المالية اللازمة من أجل توفير الرعاية الصحية المتميزة لمحافظة كفرالشيخ والقرى والمراكز التابعة لها، ويصل تكلفة هذه الخدمات الصحية لمليار جنيه، وذلك تكاملًا مع مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأشاد المحافظ بسرعة الأعمال الجارية في إنشاء مستشفى الأورام ومستشفى الطوارئ، مؤكدًا أن الجامعة قلعة تعليمية متميزة وشريك في نجاح المشروعات، إضافة للتعاون المشترك في تنظيم القوافل المتعددة من الكليات لخدمة أهالي المحافظة، خاصة بالقرى النائية وقرى حياة كريمة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي.