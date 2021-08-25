جامعة المنيا: الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت جامعة المنيا أن القافلة الخدمية المتكاملة التي أطلقتها الجامعة لقرية الوفاء التابعة لمركز سمالوط شمال المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تأتي انطلاقًا من دور الجامعات الخدمي تجاه مجتمعها المحيط، وإسهامًا منها لتلبية متطلبات أهالي تلك القرى من خلال خدمات قوافلها المتعددة نجحت في توقيع الكشف الطبي علي 268 حالة في مختلف التخصصات.

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة «حياة كريمة

قال الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا أن هذه القافلة تأتي تباعًا لما تُقدمه جامعة المنيا من خدمات لقرى محافظة المنيا الأكثر احتياجًا، وجاءت برعاية من رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة «حياة كريمة

وأوضح عبد النبي، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 268 حالة في عشرة تخصصات طبية مختلفة، بالإضافة إلى توقيع الكشف البيطري على ٤٥ حالة من مختلف الفصائل الحيوانية، فضلًا عن تنظيم ندوات تثقيفية من قبل أعضاء هيئة التدريس بكليتي التمريض والتربية النوعية، لافتًا إلى القافلة شارك فيها 19 طبيبًا بإشراف الدكتور أسامة المنشاوي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على القوافل، وفريق من كلية الصيدلة برئاسة الدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة، اللذين قاموا بتوزيع الأدوية بالمجان، إضافة إلى مشاركة أطباء من كلية الطب البيطري، وطلاب مجموعة اصدقاء البيئة من كليات: التربية الرياضية، والتربية النوعية، والآداب.

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة «حياة كريمة

وأشار الدكتور "عصام فرحات"، ان الندوات شملت محاور موضوعاتها الفحص الذاتي لأمراض سرطان الثدي، وسوء التغذية والأنيميا للأطفال، والإدمان وطرق الوقاية منه، إضافة إلى ندوة ثالثة دار موضوعها حول طرق اختيار الملابس والألوان المناسبة للأنماط الجسمية ولون البشرة.

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة �حياة كريمة

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة �حياة كريمة

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة �حياة كريمة

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة �حياة كريمة

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة �حياة كريمة

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة �حياة كريمة

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة �حياة كريمة

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة �حياة كريمة

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة �حياة كريمة

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة �حياة كريمة

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة �حياة كريمة

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة �حياة كريمة

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة �حياة كريمة

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة �حياة كريمة

الكشف على 268 حالة ضمن مبادرة �حياة كريمة

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