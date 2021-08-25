الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مياه المنيا تعقد اجتماع لمناقشة أعمال «حياة كريمة» بـ 192 قرية

أجتماع مياه المنيا
أجتماع مياه المنيا لمناقشة أعمال مبادرة حياة كريمة

عقد مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا اجتماعًا برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، حيث تمت مناقشة أعمال حياة كريمة داخل المحافظة.

وأوضح الشهاوي أن الشركة بدأت في تحديث الحملة الميكانيكية للشركة وزيادة المعدات الخاصة بأعمال الصرف الصحي وذلك نظرا لأن الشركة تقوم بتغطية أعمال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” داخل  192  قرية بمراكز المحافظة الخمس دير مواس وملوي وأبو قرقاص جنوب المحافظة ومركزي مغاغة والعدوة شمال المحافظة.

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أجتماع مياه المنيا لمناقشة أعمال مبادرة حياة كريمة

وأكد الشهاوي أن الأعمال تتم طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلًا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة القابضة للمياه بسرعة إنجاز الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المقترحة.

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أجتماع مياه المنيا لمناقشة أعمال مبادرة حياة كريمة

من ناحية آخري كان المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا قد أعلن أنه في إطار التحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالعملاء ومراجعة العدادات، قامت الشركة بإجراء مسحا ميدانيا للمنطقة الصناعية للاطمئنان على حالة العدادات ومتابعة ضبط القراءات بمشاركة فريق من الشركة القابضة.

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أجتماع مياه المنيا لمناقشة أعمال مبادرة حياة كريمة

وأضاف الشهاوي أن هذه الإجراءات تأتى التزاما من الشركة بتطبيق رؤية ورسالة الشركة القابضة فى كسب ثقة المشتركين بكافة الأنشطة والوصول لأفضل معدلات التحصيل والحد من نسب الفاقد التجاري من خلال إدارة التعاملات وفقا لمعايير الجودة وعلى أسس اقتصادية وتنموية مستدامة.

وشدد الشهاوي على الالتزام بكافة الضوابط مع المواطنين والعملاء وسرعة حل جميع المشكلات والطلبات التي يتقدم بها المواطنين مشيرًا إلي أن ذلك يأتي في إطار حرص الشركة الدائم والمستمر علي تقديم أفضل خدمة للمواطن المنياوي سواء في مجال مياه الشرب أو الصرف الصحي، يأتي ذلك أيضًا تنفيذًا لتكليفات كلًا من محافظ المنيا ورئيس مجلس إدارة القابضة للمياه.

مياه المنيا أجتماع لمناقشة أعمال حياة كريمة بـ 192 قرية علي مستوي المحافظة تحديث الحملة الميكانيكية المهندس ياسر الشهاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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