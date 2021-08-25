تخصيص أرض لبناء كنيسة في بورتو المنيا

قال المكتب الإعلامى لإيبارشية المنيا أن الأنبا باسيليوس فوزي مطران المنيا للأقباط الكاثوليك صباح اليوم شركة عامر جروب حيث تم الأتفاق لتخصيص أرض لبناء كنيسة في منطقة بورتو المنيا.

وعلي صعيد آخر.. تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم الأربعاء، بحلول اليوم الثاني من شهر النسيء، بالإضافة إلى تذكار نياحة القدّيس تيطُس تلميذ ماري بولس الرسول.

وتقتصر احتفالات الكنيسة الكاثوليكية في مصر، بتذكار نياحة القدّيس تيطُس تلميذ ماري بولس الرسول، على القداس الالهي الذي تقرأ الكنيسة خلاله عدة قرءات كنسية مثل رسالة القدّيس بولس إلى أهل قولسّي 14-2:4، و إنجيل القدّيس لوقا 23-12:6.