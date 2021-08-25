انطلاق رحلة جوية إضافية إلى الأردن من مطار القاهرة

كشفت مصادر مسئولة بشركة ميناء القاهرة الجوي، عن وصول رحلة جوية إضافية تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، لزيادة الأعداد الركابية الراغبة في السفر إلى المملكة الهاشمية.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، إن غرفة عمليات مطار القاهرة الدولي، تلقت إخطارا من شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، يفيد بوصول رحلتها رقم RJ 8505 بدون ركاب قادمة من مطار عمان الدولي، إضافة إلى انطلاق رحلة جوية إضافية للشركة الأردنية برقم RJ85056 وعلى متنها 100 راكبا مختلف الجنسيات.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بشركة ميناء القاهرة الجوي، قدمت جميع الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لركاب الطائرة الأردنية، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.