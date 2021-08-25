الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

فتح باب التسجيل في منحة علوم الحاسب ونظم المعلومات بجامعة القاهرة للمحامين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز الحساب العلمي بجامعة القاهرة، فتح باب التسجيل والاشتراك للمحامين في الدورة الـ15 لمنحة علوم الحاسب ونظم المعلومات، وفقًا للبروتوكول المبرم بين النقابة العامة للمحامين، والمركز.

وتتضمن الدورة علوم الحاسب والتطبيقات الأساسية لبرنامج الأوفيس ومهارات اللغة الإنجليزية، ومهارات التنمية الذاتية.

وأوضح بيان المركز أنه تم تخفيض التكلفة الحقيقية للمنحة إلى (675) جنيهًا كعرض خاص لنقابة المحامين تيسيرًا على المحامين وخاصة الشباب منهم، ودعمًا لهم.

من جانبه، أمر رجائي عطية نقيب المحامين بأن تتحمل النقابة جزءًا من المبلغ سالف الذكر بنسبة 40%، ويتحمل المحامي نسبة 60% بدلًا من سداده بالكامل، حرصًا على أن تكون تكلفة المنحة في متناول جميع شباب المحامين الذي يعد ملف تدريبهم وتطوير مهاراتهم المهنية شغله الشاغل، وبهذا سيقوم المحامي بسداد مبلغ وقدره 405 جنيهات فقط من المبلغ الإجمالي سالف البيان.

وسيحصل كل محام على شهادة معتمدة من جامعة القاهرة يمكن توثيقها من وزارة الخارجية المصرية، وعدد ثلاث إفادات بالمحتوى التدريبي لكل كورس اجتازه (عند الطلب).

وسيتاح إقامة تدريبات يوم الجمعة (في حالة الرغبة) بشكل خاص المحامين، تيسيرًا لمن لم يملك الوقت لحضور الدورات خلال باقي أيام الأسبوع، كما سيكون هناك مواعيد متعددة في اليوم الواحد يستطيع الأستاذ المحامي اختيار المناسب له منها، وسيكون ذلك الاختيار داخل المركز عندما يتوجه إليه المحامي لتقديم طلب الحصول على المنحة.

ستقام الدورات التدريبية بمقر مركز الحساب العلمي داخل كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة، المجاورة لكلية الفنون التطبيقية، والكائن مقره 5 شارع ثروت – الدقي – الجيزة.

ويقوم المركز بتقديم الدورات التدريبية بشكل مباشر في مقر المركز، وفي حالة حدوث ما يمنع إتمام العملية التدريبية يتم تحويل الدورات إلى التدريب عن بعد من خلال بث مباشر عبر شبكة الانترنت.

وتم تخصيص دورات أون لاين للمحامين القاطنين خارج القاهرة أو داخل القاهرة الراغبين في الحصول على الدورات عبر الإنترنت.

جامعة القاهرة نقابة المحامين نقيب المحامين الحاسبات والمعلومات وزارة الخارجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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