الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء عمليات التبريد بعد السيطرة على حريق محل هواتف بالدقى

حريق
حريق

يعمل رجال الحماية المدنية على إجراء عمليات التبريد والتعقيم بعد السيطرة على الحريق الذى نشب اليوم الأربعاء، داخل محل محمول بمنطقة الدقى.

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل محل هواتف محمولة أسفل عقار سكنى مكون من 8 طوابق فى منطقة الدقى، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمجاورات بدون وقوع أى إصابات. 

 تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى فى منطقة الدقى، وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق.

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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