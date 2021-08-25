مقتل شرطيين ومسلح في محيط السفارة الفرنسية بتنزانيا (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام تنزانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل مسلح في محيط السفارة الفرنسية في تنزانيا.

وقبل قليل، ذكرت صحيفة سيتزن، أن مهاجما بحوزته بندقيتان قتل شرطيين قرب السفارة الفرنسية في العاصمة التنزانية دار السلام قبل أن يلفظ أنفاسه إثر إطلاق النار عليه.

وقال المفتش العام للشرطة سيمون سيرو للصحفيين بأن المسلح من خارج تنزانيا، وأن الشرطة تعتقد أنه من الصومال.

وعزى سيرو الهجوم إلى التمرد والعنف في موزمبيق المجاورة لتنزانيا، حيث يهدد عدد متزايد من الدول الأفريقية.

ووفقا لشهود عيان، فقد كان المسلح يستكشف طريق علي حسن مويني بالقرب من جسر سيلاندا وهو يحمل بندقيتين، لتطوق الشرطة الرجل وتطلق النار عليه قرب السفارة الفرنسية بعد تبادل لإطلاق النار.

وقال المفتش العام للشرطة سيمون سيرو في مقطع فيديو قصير نشره موقع ميلارد أيو الإخباري التنزاني "فقدنا جنديين وقتلنا المهاجم"، مضيفا إن الشرطة كانت تحاول التعرف على المهاجم.

وتعرف المنطقة التي تم فيها الحادث بأنها تخضع لحراسة مشددة تضم عدة بعثات أجنبية بما في ذلك السفارة الكينية في دار السلام بتنزانيا.

فيديو الحادث:

وتخلى سائقو السيارات عن سياراتهم وفروا من مكان الحادث، بينما أطلق الرجل الذي كان يحمل بندقيتين نيرانا عشوائيا.

وشوهد المهاجم الذي كان يرتدي قميصا وسروالا كاكي يحرك ذراعيه بعد قتل شرطيين كأنه يحتفل بأفعاله، غير أنه قتل بالرصاص خارج بوابة السفارة الفرنسية من قبل ضباط الأمن الذين يحرسون المبنى.

وتعد منطقة جسر سيلاندا محاطة بسكان البعثات الأجنبية مثل السفارة الفرنسية والسفارة اليابانية والسفارة الكينية والسفارة الروسية وقربها من المؤسسات المالية مثل Stanbic Bank و KCB Bank.

ومن جهتها أصدرت السفارة الأمريكية في تنزانيا تحذيرًا حثت فيه مواطنيها على تجنب المنطقة التي وقع فيها حادث إطلاق النار.