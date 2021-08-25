73 وفاة و7787 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى تسجيل 7787 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 7961 حالة للشفاء.

ولفت إلى أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 73 حالة في عموم محافظات البلاد"، مشيرًا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة بلغ عددهم 144670 حالة".

وكانت قد أعلنت شركة جونسون أند جونسون الأمريكية، في قوت سابق اليوم الأربعاء، أن الدراسات تظهر أن جرعة معززة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تزيد من الأجسام المضادة بمقدار تسعة أمثال مقارنة باللقاح بمفرده.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن هذه الدراسات- التي أصدرتها الشركة- تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة الشهر المقبل لتقديم جرعة ثالثة لأولئك الذين تلقوا لقاحي فايزر ومودرنا.

ووفقًا للصحيفة، أكدت "جونسون أند جونسون" أن الدراسات أظهرت أن جرعة معززة من لقاحها أظهرت زيادة سريعة وقوية في الأجسام المضادة، أعلى بتسعة أمثال مقارنة بما بعد 28 يومًا من التطعيم الأساسي بجرعة واحدة.

وأوضحت الشركة أنها تعمل مع جهات فيدرالية مسؤولة، بينها إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بشأن الخطوات التالية لتعزيز تأثيرات اللقاح وتجهيز جرعة معززة محتملة.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تظهر فيه دراسات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن اللقاحات أقل فاعلية ضد متحور دلتا والتأكيد على الحاجة المتزايدة لمثل هذه الجرعات المعززة.

وأظهرت دراسة صدرت أمس الثلاثاء، عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الحماية التي توفرها اللقاحات قد تنخفض بمرور الوقت مع زيادة الإصابة بمتغير الدلتا شديد العدوى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فبمجرد أن أصبحت دلتا السلالة السائدة في البلاد، انخفضت فعالية اللقاح ضد العدوى من 91 إلى 66%.