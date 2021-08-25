حبس 5 عاطلين ضبط بحوزتهم 350 «طربة حشيش» في الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 350 طربة “حشيش” بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 5 عاطلين، لـ3 منهم معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجهما على عملائهما متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين ألقي القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة القسم أثناء استقلالهما سيارة.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وذلك حال استقلالهم 3 سيارات ملاكي، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.