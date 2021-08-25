الأمم المتحدة تثمن جهود مصر لخفض معدلات البطالة لـ7.3%

أثنت إيلينا بانوفا، المنسقة الإقليمية للأمم المتحدة في مصر، على الجهود الكبيرة التي تتم في وزارة القوى العاملة لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً، ووضع خطط التشغيل وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب وتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجا في الريف المصري.

كما أثنت بانوفا، على الجهود التي تم بذلها لخفض معدلات البطالة إلى 7.3%، والدور الذي قامت به الوزارة في توفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف نواحي الدولة المصرية، وكذلك على إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيض آثارها على القطاع الخاص ومنشآته، وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة الأكثر تأثراً من هذه الأزمة، وتقديم المنح الإستثنائية لهم لرعايتهم إجتماعياً وصحياً.

جاء ذلك خلال لقاء محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمكتبة بديوان عام الوزارة، إيلينا بانوفا المنسقة الإقليمية للأمم المتحدة في مصر، وآرون جاكوب مسئول التنسيق التنموي ومدير البرامج بالمنظمة، لاستكمال التعاون القائم بين الجانبين في مختلف مجالات عمل الوزارة، فضلا عن مجموعة من الملفات فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وخطة الوزارة المستقبلية، والمشاركة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري.

وأشادت "بانوفا" بقرارات الوزير الخاصة بتشغيل النساء ليلاً، وحظر عملهم في بعض الأعمال، والتى كان لها عظيم الأثر دولياً ومحلياً في المساواة بين الجنسين ودعم مكانة مصر في هذا الشأن، وكذلك جهود الوزارة في لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ، وأعمال السلامة والصحة المهنية وانجازاتها في المحافظات.

كما أبدت المنسقة الإقليمية، الرغبة في المشاركة والتعاون مع الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تعدها الوزارة، وخلق فرص عمل لائقة للشباب المصري المستهدفين، وكذلك العمل مع قطاع العمالة غير المنتظمة الأكثر أهمية في الدولة المصرية ، ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" المشروع الأكثر جذباً للانتباه في العالم، في القرى التي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة لرفع مستوي معيشة 58 مليون مواطن في المرحلة الأولى منها.