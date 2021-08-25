الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بـ«الزي السيوي والتمور».. مطروح تستقبل وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي ومحافظ مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه  الدكتور مصطفي النجار، رئيس جامعة مطروح، والدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ. 

واستقبلت محافظ مطروح وزير التعليم العالي بالزي السيوي والورود والتمور.

ورحب المحافظ بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على أرض مطروح.

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وزير التعليم العالي ومحافظ مطروح 

ومن جانبه، أعرب وزير التعليم العالي عن  سعادته بزيارة محافظة مطروح، مبديا إعجابه بالطبيعة الخلابة وجمال الشواطئ الذي تتميز بها المحافظة.

ومن المقرر أن يعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمر بالقاعة الكبري بديوان محافظة مطروح بحضور الهيئة البرلمانية للمحافظة، وعددا من العمداء والأساتذة بكليات جامعة مطروح.

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وزير التعليم العالي ومحافظ مطروح 

وكان قد شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) لإنشاء مراكز التميز في الحوكمة العمرانية للمناطق غير المخططة بين الهيئة وجامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط)، وكذا الكلية الفنية العسكرية. 

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وزير التعليم العالي ومحافظ مطروح 

جاء ذلك  بحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، الدكتور  رشدي زهران رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات ومنتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك بمقر جامعة العلمين الدولية.

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وزير التعليم العالي ومحافظ مطروح 


وأكد وزير التعليم العالي  خلال الاحتفالية على أهمية إنشاء مراكز التميز في الحوكمة العمرانية لما لها من الأهمية العلمية والبحثية، مشيرًا إلى أن إنشاء تلك المراكز مرتبط بمشروع حياة كريمة، والذي تدعمه القيادة السياسية كأحد المشروعات القومية للدولة، مضيفًا أن المناطق والأحياء غير المخططة تتعرض لمشكلات عدة كالتلوث البصري وغيرها، مما يعزز من أهمية إيجاد سياسة للحوكمة الحضرية من خلال التعاون بين الجامعات المصرية والمجتمع المحلي، وكذلك الصناعة والجهات المعنية من أجل تطوير النماذج الاجتماعية والاقتصادية والرقمية؛ بهدف إدارة وضبط النمو العمراني في مصر مع رسم خرائط باستخدام النماذج الرقمية وهو ما يدعم التكامل بين الجامعات والمجتمع.

 

محافظ مطروح وزير التعليم العالي جامعة مطروح مجلس النواب والشيوخ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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