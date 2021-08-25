الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية في الأقصر

فرق تطعيم كورونا
فرق تطعيم كورونا

انطلقت حملة لتطعيم جميع العاملين بديوان عام محافظة الأقصر والإدارات التابعة له بلقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال فريق طبي جرى تخصيصه لهذا الغرض مع مُراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللقاح لهم بسهولة وبشكل مجاني.

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فرق تطعيم كورونا 

وأوضح السكرتير العام للمحافظة محمدعبدالفتاح آدم أنه سيتم تعميم هذه القوافل على الوحدات المحلية للمدن والقرى والمديريات والإدارات وجميع المصالح الحكومية لتطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا تطبيقاً للتكليفات الواردة، مشيراً إلى أن تلك القوافل الطبية تتم بالتنسيق مع مديرية الصحة.

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فرق تطعيم كورونا 

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر، الدكتور طاهر إسماعيل، أنه تم تخصيص فرق طبيّة متحرّكة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة تحت قيادة مديري الإدارات الصحية لكل مركز، وتحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم. 

وأكد أن أعمال المراكز الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة للمواطنين الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الرسمي للوزارة ويتلقوا رسائل بموعد تلقي اللقاح، وهي مراكز مستشفى حميات الأقصر ومستشفى حورس بأرمنت ومستشفى العديسات ومستشفى طيبة بإسنا ومركز طب القرنة.

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فرق تطعيم كورونا 

وأضاف إسماعيل أنه أيضا يتم تطعيم المواطنين الراغبين في السفر بلقاح فيروس كورونا في 6 مراكز وهي: مكتب صحة الأقصر ثان، مستشفى حميات الأقصر، الوحدة الصحية بالزينية، مكتب صحة إسنا، الوحدة الصحية بالرزيقات بحري، وحدة آل عثمان بالقرنة.

 

الأقصر قوافل الصحة راغب فيروس كورونا المصالح الحكومية صحة المواطنين اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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