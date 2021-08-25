منطاد يتسبب باندلاع حريق ضخم فى محمية طبيعية بالبرازيل

أعلنت السلطات في مدينة ساو باولو البرازيلية، اليوم الأربعاء، أن منطاداً تسبب باندلاع حريق ضخم في محمية طبيعية تقع على مقربة من المدينة الضخمة.

وقالت حكومة ولاية ساو باولو إن منطاداً أشعل الحريق في بارك جوكري، المحمية الطبيعية الواقعة على بُعد حوالي 50 كلم من مدينة ساو باولو.

وذكرت فرق الإطفاء أن النيران أتت على حوالي 1200 هكتار من المساحات الخضراء قبل أن تتمكن عناصر الإطفاء الذين شاركوا في مكافحة الحريق وبلغ عددهم حوالي 100 عنصر من إخماد النيران.

وطمأنت فرق الإطفاء إلى أنّ النيران لم تسفر عن خسائر كبيرة في صفوف الحيوانات التي يعج بها هذا المتنزّه وغالبيتها من الطيور والثدييات الصغيرة.

وتشهد ساو باولو على غرار ولايات أخرى تقع في جنوب البلاد وجنوبها الشرقي فترة جفاف شديد.

وفي مثل هذا الوقت من السنة عادة ما يكون الطقس في ساو باولو شتوياً، لكنّ درجات الحرارة ارتفعت في المدينة إلى مستوى غير مسبوق ببلوغها 31 درجة، وهو رقم قياسي من المحتمل أن تحطّمه مجدّداً موجة الحر هذا الأسبوع.

من جانبه لقي 13 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في غرب فنزويلا من جرّاء أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية وبانقطاعات في التيار الكهربائي والاتّصالات، بحسب ما أعلنت السلطات مساء أمس الثلاثاء.

وقال رامون جيفارا حاكم ولاية ميريدا (غرب) إن نهر موكوتيس فاض ودخل الشوارع الرئيسية لمدينة توفار" حيث تمّ العثور على جثث 11 شخصاً.

وأضاف أن الأمطار الغزيرة أدّت كذلك إلى "مصرع طفلين في بلدية بينتو ساليناس".

وأوضح الحاكم أن الأمطار أسفرت كذلك عن انهيارات أرضية في هذه المنطقة مما أدّى إلى عزلها عن العالم الخارجي وحرمانها من الكهرباء والهاتف.

وهطلت الأمطار الغزيرة على أجزاء أخرى من فنزويلا، بما في ذلك العاصمة كراكاس.

وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية تحذيراً من خطر فيضان الأنهر في ستّ ولايات على الأقل.