كندا تعلن استعدادها للبقاء في أفغانستان بعد 31 أغسطس

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده للإبقاء على أفرادها العسكريين في أفغانستان بعد الموعد النهائي الذي حدده الأمريكيون في 31 أغسطس لسحب قواتهم.

كما أعلن ترودو ذلك بعد اجتماعه اليوم في قمة افتراضية مع زملائه من قادة مجموعة السبع الذين كانوا يجتمعون لمناقشة الأزمة وعودة ظهور طالبان كحكام للبلاد.

وقال ترودو: "كندا مستعدة للبقاء بعد الموعد النهائي 31 أغسطس إذا كان ذلك ممكنا، نريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس".

كان من المتوقع أن يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات من بعض قادة مجموعة السبع في الاجتماع الافتراضي الخاص لمجموعة السبع لتمديد الالتزام العسكري الأمريكي للبلاد إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده في 31 أغسطس.

وأجاب زعيم الحزب الليبرالي الكندي عندما سُئل عن هذه القضية في صباح وقت مبكر من توقف الحملة الفيدرالية في هاميلتون: "من الواضح أن المحادثة ستستمر مع حلفائنا"، مضيفا "أتطلع إلى التحدث عما يمكننا القيام به أكثر وما إذا كان بإمكاننا التأكد من أننا نحمي أكبر عدد ممكن من الأشخاص وكيف يمكننا ذلك."

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي استضاف القمة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين المطالبين بالتمديد من أجل الإجلاء الكامل لجميع الرعايا الأجانب والأفغان المستضعفين الذين ساعدوا الأمريكيين وحلفاء الناتو قبل سقوط البلاد الأخير في أيدي طالبان.

عندما سئل عما إذا كان يشعر بأي ندم بشأن الدعوة للانتخابات الفيدرالية في اليوم الذي سقطت فيه كابول في يد طالبان، قال الزعيم الليبرالي أثناء حملته الانتخابية إن حكومته تعمل "بجد بشكل لا يصدق" لبذل كل ما في وسعها لإجلاء الناس من أفغانستان.

وكندا هي واحدة من عشرات الدول المتحالفة التي تشارك في إجلاء الأشخاص الذين يواجهون انتقام طالبان من مطار كابول، والذي قامت القوات بقيادة الولايات المتحدة بتأمينه في الوقت الحالي.