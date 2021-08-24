«الكاظمي»: الحكومة العراقية استكملت المتطلبات الخاصة لإقامة الانتخابات المقبلة

أكد رئيس الوزراء العراقي، ​مصطفى الكاظمي​، مساء الثلاثاء، أن الحكومة العراقية​ استكملت كل المتطلبات الخاصة لإقامة ​الانتخابات​ المقبلة، وتوفير السبل المتاحة لنجاحها.

وشدد الكاظمى على عزم الحكومة إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من أكتوبر المقبل.

وركز الكاظمى خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، على أهمية وضع الأساس لإنشاء صندوق الأجيال، الذي يهدف إلى تأمين مستقبل الأجيال المقبلة، ويمكن أن تعتمده الحكومة ضمن سياسة الإصلاح ​الاقتصاد​ي التي باشرت بها، كسبيل للنهوض بالاقتصاد العراقي لخدمة حاضر البلد ومستقبله".

من جانب آخر، أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن رغبة العراق في توسيع العلاقات مع روسيا لتشمل جوانب أخرى، بالإضافة إلى جوانب التعاون القائمة وهي العسكرية والأمنية والنفطية.

وقال حسين في تصريحات صحفية، إن العراق وروسيا يحتاجان إلى بناء علاقات جيدة في مجالات مختلفة، وسوف نتباحث ونصل إلى توقيع مذكرات تفاهم عديدة بين الجانبين لتشمل كافة الجوانب.

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أنه سيعرض على المسؤولين الروس، مسألة مشاركة روسيا في إجلاء اللاجئين العراقيين من حدود بيلاروسيا.

وحول شراء بغداد منظومة "إس 400" من روسيا، قال حسين: "بالنسبة لموضوع شراء إس 400 هذا أمر غير صحيح كان يتداول قبل عشر سنوات أو قبل ثماني سنوات، ولكن العلاقات العسكرية والدفاعية والأمنية موجودة مع الجانب الروسي".

يذكر أن بغداد تستضيف قمة غير مسبوقة يحضرها رؤساء دول مؤثرة، فيما يسعى العراق لاستعادة دوره الإقليمي والاضطلاع بدور الوسيط بالشرق الأوسط من خلال تلك الفعالية التي تهدف لـ"نزع فتيل" الأزمات في المنطقة.

ويطمح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي وصل إلى السلطة في مايو 2020 في أعقاب حراك احتجاجي، مناهض للنظام في أكتوبر 2019، إلى جعل العراق نداً للعواصم الفاعلة في المنطقة.