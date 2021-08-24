وزير عراقي: الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها

جدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم اليوم الثلاثاء دعم الحكومة العراقيّة لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة المقبلة في موعدها في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقال للصحفيين في مقر الحكومة بعد إنتهاء الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية إن الحكومة العراقية مصرة على إجراء الإنتخابات في موعدها وهو وعد قطعته الحكومة ولا رجعة عنه.

وأضاف: "تم تهيئة كل السبل لإنجاح الإنتخابات بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق".

وفي وقت سابق، أكّدَ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الحكومة العراقية ماضية بإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر المقبل.

والتقى حسين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، رئيس فريق الدعم الانتخابي في دائرة الشئون السياسيَّة وبناء السلام في الامانة العامة للأمم المتحدة كريغ جينيس، حسب بيان للخارجية العراقية.

وقال حسين إن الحكومة العراقية تتطلع لرؤية فريق أممي لمُراقبة سير الانتخابات البرلمانية في جميع المحافظات العراقيَّة لتعزيز الثقة العامة بالعملية الانتخابية.

وذكر وزير الخارجية أن الحكومة دعت عددًا كبيرًا من الدول والمنظمات الإقليميّة لغرض إرسال فرق لمُراقبة سير الانتخابات المقبلة وأنّ الحكومة تبذل جُهُودًا كبيرة لتأمين الانتخابات.

وأكد أن الحكومة تعمل على توفير كل المتطلبات والأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدوليّة، وأن الوضع الأمنيّ في العراق أفضل بكثير عما كان عليه قبل عدة سنوات في ظل الجُهُود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنيّة لمُكافحة الإرهاب.

من جانبه، قال كريغ جينيس رئيس فريق الدعم الانتخابي إن فريق الدعم الانتخابي نجح في تأمين التمويل الضروري لممارسة فريق الأمم المتحدة المعني بالمُراقبة الانتخابية في العراق من خلال المنح التي قدمتها بعض الدول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا والدنمارك.

وأضاف أن الأمم المتحدة ستوظف 150خبيرًا أمميًا لتعزيز جُهُود الدعم الانتخابي المقدمة إلى العراق، ويعملون كفريق تحضيري لعملية المُراقبة، وسيتم توزيعهم على أربعة مراكز رئيسة في العراق، كما سيتم إرسال 100 خبير أممي في منتصف سبتمبر المقبل ستكون مهمتهم الرئيسة مُراقبة الانتخابات.