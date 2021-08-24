رواد السوشيال عن عودة المصريين من أفغانستان: «ربنا يحمي الريس والجيش»

تحرص مصر دائمًا علي سلامة أبناء شعبها، في الخارج والداخل، تحافظ عليهم وعلي كرامتهم في أي مكان، قادرين علي تصدي الصعاب لأجل المصريين وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والحفاظ علي حياتهم، وهذا ما وقع من مصر تجاه المصريين في أفغانستان.



ما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، من عودة أبناء مصر من أفغانستان علي متن طائرة عسكرية يعتبر مثابه لرد الكرامة للمصريين والحفاظ علي المهاجرين في أي دولة كانت، والحرص علي مكانة مصر بين دول العالم، ولكي يعرف الجميع أن مصر تحافظ علي أبناءها في في كل مكان وعلي كل أرض وتحميهم في كل وقت وهذا يعتبر رد للعالم أجمع علي حماية أبناء مصر في دول مختلفة، ورد لكرامة وهيبة الدولة المصرية.



رئيس البعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان: نشكر الرئيس



تقدم أبو زيد رئيس البعثة الأزهرية المصرية بأفغانستان، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والذى وفر لهم كافة الإمكانيات للحفاظ علي سلامة البعثة الأزهرية والجالية المصرية في دولة أفغانستان وإرسال طائرة لهم علي الرغم من كل ظروف التي تمر بها البلد من أزمة كرونا، وتشكر البعثة الأزهرية جهاز المخابرات العامة لما قدمه من مجهود كبير أثناء عدم الاستقرار الأمني في أفغانستان، ومجهودهم على حفظ أمن البعثة الأزهرية.

وتفاعل رواد السوشيال ومواقع التواصل مع المجهودات التي بيقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأجل أبناء مصر خارج مصر وداخلها، وعلق خالد عكاشه أحد متابعي موقع "تويتر": "الدولة تنجح في تنفيذ تكليف الرئيس بضرورة عودة المصريين العالقين في افغانستان، في زمن قياسي، ووسط تعقيدات لوجستية هائلة، ألف حمد لله على السلامة، وكل الشكر والتقدير لأجهزة الوطن، كانت بحق على قدر المسؤولية.

وقال محمد الديسطي أحد متابعي موقع "تويتر": "مصر العظمي تحمي مواطنيها فوق أي أرض وتحت أي سماء حسنًا اليد علم مصر.

كما علق إسلام عثمان أحد متابعي "تويتر" موقع التغريدات قائلا: " صور بالف معني وكلمه، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تنجح القوات المسلحه ورجال الظل من المخابرات العامه المصريه في أعاده البعثه الدبلوماسيه المصريه والمواطنين المقيمين بـ أفغانستان بالكامل، وبدون مساعدة من أحد، وبتواجد كامل لأفراد من من القوات الخاصة المصرية" معلقا بايموجي النصر وعلم مصر.