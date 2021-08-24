الصحة تكشف مدة التبرع ببلازما الدم

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن عملية التبرع ببلازما الدم لن تستغرق من المتبرعين ساعة إلا ربع، ولكنها تساعد على علاج العديد من الأمراض الخطيرة ومنها التهابات الكبد والنزيف المزمن (الهيموفيليا).

وأشارت إلى أن المشروع القومي للتبرع بالبلازما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الدم والكبد والكلى والحروق، داعية المواطنين مجددًا فوق سن 18 عامًا بالمشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما لإنقاذ حياة المرضى.

وأكدت أنه يتم استقبال المتبرعين بـ6 مراكز لتجميع البلازما موزعة بـ5 محافظات على مستوى الجمهورية والتي انطلقت بها المشروع، ومقرها: (مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام، المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا)، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا خلال العام الجاري.

وأوضحت أن المراكز الستة تعمل بطاقة 99 جهازًا لفصل البلازما، مؤكدًا مأمونية عملية التبرع البلازما بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المتبرعين، حيث يتم سحب كمية من الدم من خلال جهاز يعمل على استخلاص البلازما وإعادة كرات الدم الحمراء إلى جسم المتبرع مرة أخرى أتوماتيكيًا عن طريق مجموعة من الأنابيب ذات الاستعمال الواحد (تستخـدم مرة واحدة فقط لكل متبرع)، مؤكدًا أنه يتم تعويض كمية البلازما التي يتم سحبها عن طريق الإكثار من شرب المياه والسوائل.

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شاركت يوم 14 من شهر يوليو الماضي كأول متبرع دائم بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، وذلك بمركز تجميع البلازما بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بمنطقة العجوزة.