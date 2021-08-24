الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هانى رمزي يروج لفيلم «200 جنيه» بنشر صور أبطال العمل

هاني رمزي
هاني رمزي

روج الفنان هاني رمزي لفيلم "200 جنيه"، المقرر طرحه في جميع دور العرض السينمائية، غدا الأربعاء.

ونشر رمزي- عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي- بوستر الفيلم والذي يحمل صورا لأبطاله المشاركين به، وأبرزهم الفنانة إسعاد يونس، وأحمد السقا، وليلى علوي وخالد الصاوي وغيرهم .. وكتب قائلا "فيلم الـ 200 جنيه الأربعاء 25 أغسطس بجميع دور العرض".

 

وأكد هاني رمزي أنه تحمس للفيلم منذ قراءته للمرة الأولى، مشيرا إلى أن الفيلم مكتوب بشكل جيد للغاية، واعتمد على طريقة التشويق لجذب المشاهد، واصفا قصة العمل بأنها واقعية.

وأوضح أن طبيعة الأحداث والعمل جعلته لا يتردد في الموافقة على خوض تجربة الفيلم الذي يمزج بين الواقعية والتشويق ، مشيرا إلى أن المؤلف أحمد عبدالله يقدم قصة رائعة عمل محمد أمين بمجهوده الكبير طوال التصوير على إخراجها للجمهور ببراعة.

 

ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العملة فئة 200 جنيه، منذ إصدارها وتأثيرها في المجتمع بمختلف فئاته وانتقالها من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

يشارك في بطولة الفيلم ليلى علوي وإسعاد يونس، وخالد الصاوى، وآسر ياسين، وعمرو عبدالجليل، ومحمد فراج، وأحمد رزق، وتأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

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