أبرز تصريحات وزير التعليم ورئيس «قومي الامتحانات» حول نتيجة الثانوية

«تصحيح الثانوية العامة تم بأكثر من طريقة وعلى أولياء الأمور أن يطمئنوا».. أبرز تصريحات وزير التعليم ورئيس المركز القومى للامتحانات حول نتيجة الثانوية العامة 2021.

ونشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حديث له مع الدكتور رمضان محمد رئيس المركز القومى للامتحانات عن تصحيح امتحانات الثانوية العامة.

وفى السياق ترصد «الدستور» أبرز التصريحات التى جاءت فى فيديو وقامت بنشره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منذ قليل على صفحتها الرسمية على فيس بوك.

_ البابل شيت تم تصحيحه بدقة عالية

_اسئلة امتحانات الثانوية العامة تم وضعها بواسطة أساتذة جامعات ومعلمين

_ الاسكنر يسحب 12 ألف ورقة فى الساعة.

_الإجابات فى الورق معظمها واضحة.

_ المركز القومى تم إنشائه 1990 يتكون من 5 أقسام علمية، منها قسم تطوير الامتحانات وهو أهم قسم وهو معنى بإعداد الامتحانات ووضع سياسات التقويم فى مصر وبناء بنوك الأسئلة ونجح المركز خلال السنوات القليلة الماضية فى بناء بنوك أسئلة للصفوف من الأول الثانوى حتى الثالث الثانوى.

_ الإسكنر يتعرف على الكتابة بكود الامتحان ورقم الجلوس.

_يوجد حوكمة أمنية كبيرة فى الكنترول .

_ كود الامتحان يحدد نموذج الاجابة.

_ لا نعتمد على الاسكنر وحده فى التصحيح ولكن يوجد 2 من الاساتذة يتابعون إجابات الطالب الذي اختارها ويكون فيها تشكيك.

_ مرحلة التصحيح تمت بأكثر من طريقة وعلى أولياء الامور يطمئنوا .. فيوجد أكثر من فريق كان يعمل على التصحيح ونعطى لهم نموذج التصحيح وكان يوجد 4 نماذج إجابة تم مراجعتهم من واضعى الامتحان فى المواد الدراسية المختلفة.

_ ردا على مخاوف اولياء الامور بالتبديل بين الاوراق قال الدكتور رمضان محمد أن هذا لا يمكن حدوثه يث لا يوجد مجال أن تصحح الاوراق على بعضها البعض لان ذلك يتم من خلال كود الامتحان فهو الذي يحدد نماذج الاسئلة .