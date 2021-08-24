بعد توقفها لسنوات.. عودة مجلة «أبيض وأسود» بملف عن وحيد حامد

بعد توقفها لعدة سنوات، تعود مجلة «أبيض وأسود» المتخصصة في السينما، والتي تصدر عن قصور الثقافة، للصدور من جديد، برئاسة تحرير الفنان تامر عبد المنعم، مدير قصر السينما.

ويصدر العديد الجديد من المجلة، في 1 سبتمبر، ويتم طرحه في الأسواق، ويتناول موضوع المجلة «مشاهد النيل في السينما المصرية»، كما يوجد ملف خاص عن الكاتب وحيد حامد، بالإضافة إلى العديد من الدراسات النقدية السينمائية، لعدد من النقاد والمتخصصين.

وكان طالب الفنان تامر عبدالمنعم، منذ عدة شهور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالموافقة على إعادة إصدار مجلة "أبيض وأسود"، التي أسست في عهد الدكتور أحمد نوار رئيس هيئة قصور الثقافة، وكان يترأس إدارة تحريرها، والتي كانت تهتم بالنقد الفني.

وطالب عبدالمنعم من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أن تصدر قرارا بشأن إعادة إصدار هذه المجلة، من جديد ولو في شكل نشرة فنية، نظرًا إلى مجال النقد السينمائي في هذه الآونة نادرًا.

وكانت قد تناولت المجلة، في عدد سابق لها، ملفين الأول بعنوان "الحراك السياسي والسينما التأثير والتأثر"، يضمنا كتابات للنقاد محمد بدر الدين عن سينما الانفتاح، وسمير الجمل عن صورة البطل في السينما الثورية، ورفيق الصبان عن الثورة الفرنسية وأهم الأعمال السينمائية حولها، كما يشارك عمر رياض بمقال نقدي عما أسماه بسينما الميدان يتناول فيه بالصور أهم الأفلام القصيرة التي صورت لايف من ميدان التحرير أثناء الثورة وكذا الأفلام التي أنتجت في السويس وبعض المحافظات، كما يضم الملف تصورًا قصصيًا في إطار يشبه السيناريو بعنوان (ديلفرى.. خمسة مشاهد وثورة).

والملف الثاني بعنوان "علاقة الجيش بالسينما" وفيه تكتب ماجدة خيرالله عن الفيلم الأمريكي (إنقاذ الجندي رايان)، ويكتب شريف مختار عن صورة الجيش في السينما المصرية، ويشارك نادر رفاعي بموضوع (المجتمع .. والجندي المجهول)، إضافة إلى موضوعات الكوميديا في أفلام الجيش وغيرها،والعديد من الحوارات مع فنانين شاركوا في الثورة من الميدان مثل آسر ياسين وخالد الصاوي وخالد صالح وحوار مع المخرجة كاملة أبو ذكرى.

ويضم العدد كذلك قراءة نقدية للناقد أحمد فايق نقلا عن مجلة فرايتى الأمريكية في نسختها العربية عن فيلم (كف القمر) للمخرج خالد يوسف، والذي يشارك فيه الفنان صبري فواز والفنانة وفاء عامر وخالد صالح وهيثم زكى.