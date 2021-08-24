الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وتمت دعوة القادة الأجانب، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، والرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، ورئيسة مولدوفا مايا ساندو.

وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال خطابه أنه لن تكون هناك أبدًا معدات عسكرية في استعراض عسكري في كييف طالما أن الحرب في دونباس مستمرة، حيث قال أن هناك حاجة إليها الآن. 

وقد صرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن العروض العسكرية ستقام في المستقبل "عرض النصر الأوكراني، عندما سنعود جميع شعبنا وكل أراضينا". 

أقيم الحفل، بالإضافة إلى الحفلة الموسيقية التي تلت ذلك، في ميخايليفسكا ساحة أمام دير القبة الذهبية للقديس ميخائيل، المقر الحالي للكنيسة الأرثوذكسية لأوكرانيا، وبالتالي تم تكريم العاملين الطبيين والمهنيين الأوكرانيين الذين ساهموا بجهودهم خلال جائحة (كوفيد-19) في جميع أنحاء أوكرانيا.

 

 

السيسي يوم الاستقلال أوكرانيا زيلينسكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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