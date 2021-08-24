انطلاق الموسم الثاني من «زي القمر» على «cbc».. السبت

طرحت قناة cbc برومو الموسم الجديد من مسلسل "زي القمر"، الذي من المقرر عرضه بدءا من السبت المقبل، 28 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء.

يبدأ الموسم الثاني بحكاية "غالية"، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإخراج شيرين عادل، وتقوم ببطولتها الفنانة درة، ومراد مكرم وفراس سعيد وأحمد حلاوة وفرح يوسف.

تفاصيل مسلسل حكاية غالية

“حكاية غالية” من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة التي تلعب دور غالية والمسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاته.

وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها غالية تعزف وتدرس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة.

أبطال حكاية غالية

حكاية غالية من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم .ويشارك درة بطولتها كل من مراد مكرم و فرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة.

وتخرجها شيرين عادل التي تعود للتعاون مع درة بعد سنوات منذ قدما معا عدد من الاعمال التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا هي "العار" والريان". وكانت درة قد قدمت مجموعة من البطولات المطلقة المتميزة مثل "الشارع اللي ورانا" وحدوتة حبيبة أمها في مسلسل نصيبي وقسمتك ومسلسل بلا دليل .

يذكر أن المسلسل مكوّن من مجموعة من الحكايات، عُرض منه الموسم الأول قبل شهر رمضان الماضي، وضم 3 حكايات، وهي "حتة مني" بطولة الهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام علي، و"مش هنفرح بيكي" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوي ومجدي كامل وإخراج طارق رفعت.