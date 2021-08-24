الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى يمدد العمل بقرار تعليق أعمال البرلمان

قيس سعيّد
قيس سعيّد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرًا رئاسيًا قضى بتمديد العمل "حتى إشعار آخر" بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي كان قد أصدره في 25 يوليو وجمّد بموجبه لمدّة 30 يومًا عمل السلطة التشريعية، وفقًا لما أعلنت الرئاسة التونسية فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن سعيد أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي، المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، وبرفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

وأضافت أن سعيد سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي.

وفي 25 يوليو الماضي، استند الرئيس التونسي إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتّخاذ تدابير استثنائية في مواجهة "خطر داهم"، وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصًا بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يومًا، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.

لكنّ هذه التدابير الاستثنائية رأى فيها حقوقيون، وكذلك أيضًا حزب "النهضة" الإسلامي، أكبر الأحزاب تمثيلًا في البرلمان، والغريم الأول لرئيس الجمهورية، انقلابًا على المؤسّسات، الأمر الذي رفضه سعيّد، مؤكّدًا أنّ كل ما أقدم عليه دستوري.

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