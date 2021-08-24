الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب نهارا معتدل ليلا

الأرصاد
الأرصاد

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.


- الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.


- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.


- وبالنسبة لحالتي البحر المتوسط والأحمر: تكونان معتدلتين، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 33 25
طنطا 35 25
شبين الكوم 35 26
دمنهور 34 26
بلطيم 32 25
مطروح 30 24
السلوم 32 24
سيوة 33 23
بورسعيد 32 25
دمياط 32 25
الزقازيق 35 26
المنصورة 35 25
الإسماعيلية 36 24
السويس 35 25
العريش 33 25
رفح 32 24
رأس سدر 35 24
نخل 35 21
نويبع 37 28
طابا 35 25
كاترين 33 17
الطور 34 27
شرم الشيخ 38 30
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 28
الفيوم 35 25
بنى سويف 36 24
المنيا 36 24
أسيوط 37 25
سوهاج 38 25
قنا 39 26
الأقصر 40 27
أسوان 40 28
ادفو 40 28
أبوسمبل 40 26
الوادي الجديد 40 25
شلاتين 37 27
أبو رماد 37 28
حلايب 35 27
رأس حدربة 36 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة 41 30
المدينة 46 33
الرياض 44 31
المنامة 40 34
أبوظبي 42 33
الدوحة 40 33
الكويت 44 28
دمشق 37 20
بيروت 31 27
عمان 33 23
القدس 29 21
غزة 31 24
بغداد 47 30
مسقط 33 30
صنعاء 26 17
الخرطوم 37 28
طرابلس 31 23
تونس 36 25
الجزائر 27 23
الرباط 26 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
العظمى الصغرى
أنقرة 34 19
إسطنبول 30 22
إسلام آباد 38 27
نيودلهي 32 27
جاكرتا 32 24
بكين 29 19
كوالالمبور 31 23
طوكيو 31 26
أثينا 33 21
روما 29 20
باريس 23 13
مدريد 34 20
برلين 21 11
لندن 22 12
مونتريال 32 22
موسكو 19 11
نيويورك 30 22
واشنطن 33 23
نواكشوط 31 26
أديس أبابا 21 13

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