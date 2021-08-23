إشادة نسائية بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة: نحو التمكين بالمناصب القيادية

ثمن المجلس القومي للمرأة وعدد من نائبات البرلمان والسياسيات قرار المجلس الأعلى للقضاء بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة، مؤكدين أن هذا القرار خطوة مهمة وانتصار جديد للمرأة المصرية في مشوارها القضائي.

وأشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بموافقة المجلس الأعلى للقضاء بنقل 11 قاضية للعمل «بالنيابة العامة» بدرجاتهن المقابلة بالقضاء، للعام القضائي 2020/2021.

وتقدم بخالص الشكر والتقدير للمستشار حمادة الصاوي النائب العام لتقدمه بمذكرة لنقل القاضيات للعمل بالنيابو العامة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن خالص شكرها وتقديرها للمستشار النائب العام على دعمه الدائم للمرأة، مشيرة إلى أنها خطوة تاريخية ترسم الطريق للمرأة المصرية فى النيابة العامة، مضيفة أنه لأول مرة فى تاريخ مصر تنقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة، مؤكدة أنها خطوة هامة فى تمكين السيدات من تولى المناصب القضائية.

من جانبه قالت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرار المجلس الأعلى للقضاء بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة، خطوة تاريخية ترسم الطريق للمرأة المصرية فى النيابة العامة، وأنه لأول مرة فى تاريخ مصر تنقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة.

ولفتت بيومي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هذا القرار خطوة هامة فى تمكين السيدات من تولى المناصب القضائية.

وتوجهت عضو مجلس النواب بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعطى المرأة المصرية حقها الاجتماعي والوظيفي وأنصفها، فهذا ليس بغريب عنه، فهو أول من أطلق عليهم عظيمات مصر، لافتة إلى أن هذا القرار انتصار جديد للمرأة المصرية في مشوارها السياسي والقضائي.

من جانبها ثمنت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، هذا القرار، قائلة: الرئيس انتصر للمرأة المصرية ويسعى دوما إلى تمكينها في مختلف المجالات، لاسيما في المواقع التي لم تتطرق إلى تعيين النساء بها من قبل، مما يعكس حرصه الدائم على مساواتها بالرجل وإنهما لا غنى عنهما في بناء المجتمع.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن المرأة سجلت مواقف تاريخية وضربت أروع الأمثال الوطنية على مدار التاريخ بداية من الملكة حتشبسوت، والمناضلة هدى شعراوي، ونبوية موسى، وغيرهن من النساء اللاتي قدمن الكثير للوطن، لافتة إلى أن المرأة حققت إنجازات مشهودة تحق لها المشاركة في أي مجال ما دامت على قدر من الثقة في إنجازه وتأديته على أكمل وجه.