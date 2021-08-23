الإثنين 23 أغسطس 2021
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حوادث

بالأسماء.. تفاصيل حركة الندب والتجديد بمحكمة النقض

المستشار عبدالله
المستشار عبدالله عمر شوضة

أصدر المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، قرارًا بالانتدابات وتجديد الندب للقضاة.

شملت الحركة القاضي أحمد الحسيني محمد يوسف مديرًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي حسني عبد اللطيف أبو زيد، رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض، والقاضي صلاح الدين محمود مجاهد، مديرًا للتفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي حسام حسين الديب أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى.

كما شملت الحركة ندب القاضي أحمد الحسيني محمد يوسف، نائب رئيس محكمة النقض، مديرًا للنيابة لدى محكمة النقض، و القاضي الريدى عدلي محمد علي، نائب رئيس محكمة النقض، مديرًا مساعدًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والقاضي  محمد إبراهيم أحمد ترکی، نائب رئيس محكمة النقض، مديرًا مساعدًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، كما تضمنت الحركة  تجديد ندب القاضي حسنی حسن عبد اللطيف أبو زيد، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض، و القاضي  محمد أيمن سعد الدين عباس - نائب رئيس محكمة النقض رئيسا مساعدا للمكتب الفني لمحكمة النقض، و القاضي  عادل محمود عبد المنعم عماره - نائب رئيس محكمة النقض رئيسا مساعدا للمكتب الفنى لمحكمة النقض.

المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى تجديد الندب للقضاة النقض

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تاريخ يعتدى على تاريخ

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