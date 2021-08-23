الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس جهاز الأمن العراقي يدعو لتوحيد الجهود الدولية لمحاربة التطرف

رئيس جهاز الأمن
رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، عبد الغني الأسدي

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، عبد الغني الأسدي، اليوم الاثنين، على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمحاربة التطرف.

وأعلن مكتب الأسدي - في بيان اليوم: أن الأخير "استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) منصور الشمري، والوفد المرافق له، وتم بحث سُبل وآليات تطوير التعاون المشترك لمواجهة التطرف والأرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وشدد الأسدي على أهمية العمل وفق مبدأ الاعتدال الفكري والتعايش بسلام بين دول المنطقة وشعوبها ، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لمحاربة التطرف بكل اشكاله.

من جانبه، أشاد الأمين العام لمركز اعتدال منصور الشمري، بجهود العراق وما قدمه من تضحيات كبيرة ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار لعموم المنطقة، مشيرًا الى أهمية الاستفادة من التجربة العراقية في مواجهة الأرهاب، مبديًا رغبة وتعاون المملكة العربية السعودية في دعم العراق عبر تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين وبما يخدم مصلحة البلدين.

رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي إعتدال الشمري العراق

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وائل لطفي

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