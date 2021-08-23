مصرع طفل أسفل عجلات سيارة والده في الغربية

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من سيارة والده أسفل عجلاتها في قرية منشأة الكردي التابعة لمركز كفر الزيات في محافظة الغربية.

وكان الطفل يلهو بجوار والده أثناء قيادته سيارة «ربع نقل» يعمل عليها حيث سقط من شباك السيارة فجأة بعد اختلال توازنه ليموت دهساً تحت عجلات السيارة.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى بلاغاً من حمدي الشريف، عمدة قرية منشأة الكردي، بعثور الأهالي على جثة طفل على الطريق الأسفلتي بالقرية أسفل سيارة والده متوفياً من جراء سقوطه أسفل السيارة أثناء سيرها.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات إلى موقع البلاغ، وتبيّن مصرع الطفل «أيمن محمد- 4 سنوات» وتعرّضه لكسور بالرأس ونزيف.

وبسؤال والده «أيمن. غ» (٤٢ سنة- سائق) أكد أنه أثناء قيادته لسيارته الربع نقل التي يعمل عليها في طريقه لتوصيل بضاعة وبجواره طفله الذي قام بفتح شباك باب السيارة بجواره وأخرج رأسه في الهواء وفجأة اختل توازنه وسقط فجأة أثناء قيادته السيارة ليسقط أسفل العجلة الخلفية للسيارة التي قامت بالمرور عليه ولم يتمكن من إيقاف السيارة من هول الصدمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وانتداب مفتش الصحة الذي عاين جثمان الطفل وأكد أن الوفاة حدثت نتيجة الحادث وإصابته بكسور بالرأس ونزيف بالمخ.