فكك هو السبب في زيادة الإصابة بالصداع النصفي.. كيف؟

يعتبر الصداع النصفي من أكثر المشاكل الصحية المزعجة، والتي دائمًا ما تسبب الكثير من الإزعاج لصاحبها، فقد تبدأ المشكلة بالفعل في الجزء السفلي من جمجمتك.

أوضح الأطباء بموقع "health.clevelandclinic" الطبي، أن عضلات الفك الداعمة، يمكن أن تكون مصدرًا للصداع النصفي، كما يقول اختصاصي تقويم العمود الفقري "أندرو بانج".

ويقول الدكتور بانج، أن عددًا من عضلات المفصل الفكي الصدغي، التي تقع أسفل الفك وفي الخدين، وفي الجزء العلوي وجانبي الرأس ، قد تساهم في زيادة الألم.

وعن السبب أوضح الأطباء، أن عضلات الفك عند طحن أو الضغط على الأسنان أسنانك، تتقلص بشكل كبير حيث ينتقل الألم من الفك إلى أماكن أخرى في الجمجمة، مما يسبب الصداع أو الصداع النصفي في الحالات الشديدة.

ما هو الصداع النصفي؟

الصداع النصفي هو صداع يميل إلى الحدوث بشكل متكرر، حيث يمكن أن يسبب ألمًا متوسطًا إلى شديدًا إذا ترك دون علاج، حيث يعاني أكثر من 10 بالمائة من سكان العالم بمن فيهم الأطفال.

وغالبًا ما يعاني الناس من الصداع النصفي كألم نابض، فقد يحدث الألم في جانب واحد من الرأس فقط، ولكن يمكن الشعور به في كلا الجانبين، حيث يمكن أن يؤدي الضوء أو الأصوات أو الروائح أو الإجهاد والتغيرات الهرمونية إلى تحفيز الألم.

وقد يتسبب الصداع النصفي في أن تصبح حساسًا مؤقتًا للضوء والصوت والرائحة ويمكن أن يجعلك تشعر بالغثيان، حيث يمكن أن يؤدي النشاط البدني أيضًا إلى تفاقم الصداع النصفي.

«نصائح لتخفيف آلام الصداع النصفي»

يقول الأطباء، إن الجمع بين العلاج بتقويم العمود الفقري والأدوية غالبًا ما يخفف من آلام الصداع النصفي، حيث يمكن لطبيبك أو طبيب الأعصاب أن يصف لك أدوية للمساعدة في إدارة أعراض الصداع النصفي.

ويمكن أن يستخدم تقنيات التدليك لتمديد عضلات الفك المشدودة، ففي حالات أخرى قد يوصي أخصائي تقويم العمود الفقري بالعلاج الطبيعي في المنزل.

كما يمكن لثلاث مناطق أخرى من الجسم أن تساهم في ألم الصداع النصفي عندما تصبح مشدودة أو متوترة الكتفين والرقبة والرأس.

وقد يستخدم مقوم العظام معالجة بتقويم العمود الفقري عندما تكون الفقرات في العمود الفقري العلوي أو الرأس منحرفة، حيث يمكن لإعادة التنظيم.