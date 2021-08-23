الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أيامنا على تكّة» أحدث عروض مسرح «عبدالمنعم جابر» فى الإسكندرية

مسرحية ايامنا على
مسرحية ايامنا على تكة

يستعد مسرح عبدالمنعم جابر في محافظة الإسكندرية لرفع الستار عن العرض المسرحي الكوميدي «أيامنا على تكّة».

ومن المقرر أن يبدأ العرض خلال أيام 1 و2 من شهر سبتمبر 2021، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي وتناقش تأثير التكنولوجيا والسوشيال ميديا المختلفة على أيامنا وحياتنا بشكل عام وعلاقتنا الأسرية والعاطفية.

العرض المسرحي «أيامنا على تكّة» من تأليف خالد أبوبكر وإخراج أحمد عبدالرحمن العسعوس.

ويشارك في بطولة العرض، خالد أبوبكر، محمد أبوالسعد، وليد أبوالمجد، وائل عوني، شيماء حمادة، خلود جلال، أسما عبدالله، ذكرى الحريري، ميدو مزيكا، محمد هاني، تمثيل ودعاية محمود أبوزيد «ديبو»، تمثيل وديكور محمد مصطفى، تمثيل ومساعد مخرج سيد أحمد، تمثيل ومخرج منفذ محمد منصور، إعداد موسيقي أنور عصام، إضاءة أحمد طارق، إدارة مسرحية ميشو النعمان، منسق إعلامي محمد الهاوي.

يقدم العرض للجمهور بالمسرح  مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية  للتصدي لفيروس كورونا.

بالاسكندرية محافظة الاسكندرية مسرحي مسرحية العرض المسرحي مسرح عبد المنعم جابر بمحافظة الإسكندرية العرض المسرحى الكوميدى أيامنا على تكه تأثير التكنولوجيا والسويشيال علاقتنا الأسرية والعاطفية إطار كوميدي إجتماعى

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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