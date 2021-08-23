خناقة عائلية تنتهي بحرق «منزل العمة روحية» في كرداسة.. حجز المتهمين

بدأت النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام 4 أشخاص بإشعال النيران بمنزل عمتهم بسبب خلافات عائلية وأمرت بحجز المتهمين 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، وانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وكشف ملابساته.

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل سكني بمنطقة قرية بني مجدول بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وأكدت مالكة المنزل تدعى «روحية. ع» أن شقيقها وأبنائه وزوجته وزوجات أنجاله قاموا بإشعال النيران في المنزل بسبب خلافات عائلية بينها وبين الطرف الآخر.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة شقيق المجني عليها ونجليها وزوجة أحد نجليها، حيث قام أحد المتهمين بإلقاء قطع قماش مشتعلة داخل المنزل مما تسبب في اشتعال النيران بداخله، وبإعداد الأكمنة اللازمة واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين، وتم اقتيادهم إلى ديوان المركز، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب خلافات عائلية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أصدرت قرارها المتقدم.