الإثنين 23 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل الدعاء يغير مجرى القدر؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

هل الدعاء يغير مجرى القدر ؟ من الأسئلة التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، ويحظى هذا السؤال باهتمام كبير من جانب المسلمين، حيث يبحث الكثير من الناس عن وسيلة لتلبية الرغبات التي تدور في أنفسهم، وهناك البعض يدعو الله ويقرأ سور معينة من القرآن لقضاء الحاجات.

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء سلاح المؤمن وكثير من الناس يغفل عن هذا السلاح، فماذا لو الإنسان في العافية ويدعو الله بالعافية والصحة ، فإن كان عنده مال يدعو الله بالبركة في المال.

وتابع أمين الفتوى في رده على سؤال ورد إليه خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس" من سائلة تقول: هل الدعاء يغير مجرى القدر؟ أنه ينبغى على الإنسان وهو في نعمة وعافية أن يدعو الله بإتمام العافية، فالدعاء مهم جدًا وعبادة لا يعرف مقدارها الكثير من الناس، فالدعاء سلاح المؤمن يدعو في كل شئ.

وأضاف: "كان سيدنا يحيى ابن معاذ يقول: "من مثلك يا ابن آدم إذا حزبك أمر توضأت واتجهت إلى القبلة ودعوت ربك" فلا أحد يحول بينك وبين الله، فأدعو الله يقدر لك أن تدعو بما قدره لك، بمعنى يجرى على لسانك ما قدره لك، فمثلا قدر الله أن تنزل للشخص مصيبة ولكن الله قدر أن هذا الإنسان يدعو فيرفع الله المصيبة، فالدعاء والقدر يعترجان بمعنى بينهما صراع، فأنت مأمور بالدعاء".

وأشار إلى أن الدعاء عبادة، والإنسان مأمور بها، فقد قال الله تعالى "قلت أدعوني استجب لكم، فقال سيدنا رسول الله "الدعاء هو العبادة" وفى لفظ الدعاء مخ العبادة ولكن الأول أفضل، والصلاة دعاء، والدعاء يرفع كثيرًا من البلاء الذي قدر الله في علمه القديم أن يرفعه بالدعاء".

هل الدعاء يغير مجرى القدر الدعاء سلاح المؤمن الدعاء مخ العبادة الشيخ عويضة عثمان دار الافتاء أمين الفتوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

«برشامة» وراء تدهور حالته مؤخرًا.. الفنان عادل الفار يكشف تفاصيل وضعه الصحي

«الوعى قضية مصر الكبرى».. رسائل مهمة من الرئيس السيسى للشباب

أول تعليق من عبدالرحيم كمال لـ«الدستور» على مداخلة الرئيس

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

مؤتمر وزيرة الصحة لاستعراض وضع كورونا في مصر

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق بالونات حارقة من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل

إسرائيل: نجاح اختبار الجيش الأمريكى لمنظومة «القبة الحديدية»

الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل مسئولية جرائم بؤر الإرهاب فى الضفة الغربية