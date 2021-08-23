الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 ليبيين في انقلاب سيارة على طريق السلوم

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة ليبيي الجنسية، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة في منطقة أبوزريبة على طريق السلوم مطروح، وتم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام. 

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: "عادل عباس كيلاني 65 سنة مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري كدمات وسحجات بالجسم، محمود عادل 26 سنة مصابًا باشتباه شرخ بالحوض كدمات وسحجات بالجسم، رندا عبدالرازق إبراهيم 50 مصابة بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم".

وعلى الفور تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

انقلاب سيارة الفحوصات الطبية مستشفى مطروح العام إصابة 3 أشخاص السلوم مطروح

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حياة ثقافية كريمة

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