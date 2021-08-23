أجرى بثا مباشرا للواقعة.. الأمن يكشف ملابسات محاولة شخص الانتحار على شريط قطار بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة محاولة أحد الأشخاص الإنتحار على شريط السكة الحديد بمحافظة الغربية، و عقب ورود بلاغ لقسم شرطة ثان المحلة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، يفيد بقيام صديقه مقيم بدائرة القسم ، ببث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" محاولاً الإنتحار على شريط السكه الحديد بمنطقة العلو بدائرة القسم، وضبط مرتكب الواقعة.

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع الأخير بجوار شريط السكة الحديد المشار إليه، وبسؤاله قرر قيامه بالوقوف بالمكان المشار إليه محاولاً الإنتحار من خلال إلقاء نفسه أمام أحد القطارات، وعلل ذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لوفاة زوجته وكريمتها بحادث قطار أثناء عبورهم شريط السكة الحديد العام الماضي أمام بصره، و بسؤال شقيقه عامل، مقيم بذات العنوان أيد ما جاء بالفحص، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.