الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أجرى بثا مباشرا للواقعة.. الأمن يكشف ملابسات محاولة شخص الانتحار على شريط قطار بالغربية

محاولة شخص الانتحار
محاولة شخص الانتحار على شريط قطار

كشفت الأجهزة الأمنية  ملابسات واقعة محاولة أحد الأشخاص الإنتحار على شريط السكة الحديد بمحافظة الغربية، و عقب ورود  بلاغ لقسم شرطة ثان المحلة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، يفيد بقيام صديقه مقيم بدائرة القسم ، ببث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" محاولاً الإنتحار على شريط السكه الحديد بمنطقة العلو بدائرة القسم، وضبط مرتكب الواقعة.

  بالانتقال والفحص، تم التقابل مع الأخير بجوار شريط السكة الحديد المشار إليه، وبسؤاله قرر قيامه بالوقوف بالمكان المشار إليه محاولاً الإنتحار من خلال إلقاء نفسه أمام أحد القطارات، وعلل ذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لوفاة زوجته وكريمتها بحادث قطار أثناء عبورهم شريط السكة الحديد العام الماضي أمام بصره، و بسؤال شقيقه عامل، مقيم بذات العنوان أيد ما جاء بالفحص،  و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

السكة الحديد قانون العقوبات اتجار في المخدرات الاتجار في المواد المخدرة تداول فيديو شريط السكة الحديد

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